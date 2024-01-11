Реклама
Прямой эфир
Общество
СК РФ требует арестовать Удальцова по делу об оправдании терроризма
Политика
В ЭИСИ отметили консолидацию общества в преддверии выборов президента
Мир
В Румынии фермеры устроили протест на тракторах
Мир
Нетаньяху назвал обвинения ЮАР в адрес Израиля в геноциде ложными
Мир
Пентагон заявил о проблеме отслеживания поставленного Киеву оружия
Армия
Медведев сообщил о привлечении в войска РФ более 500 тыс. человек в 2023 году
Политика
В Совфеде оценили планы Байдена поддержать конфискацию российских активов
Мир
СМИ раскрыли подробности расследования смерти экс-замгенпрокурора в Киеве
Мир
Москва назвала недружественным шагом возможную передачу Эквадором техники РФ США
Мир
Прокуратура Италии возбудила дело в связи с собранием ультраправых в Риме
Общество
Рособрнадзор назвал причину исключения из ЕГЭ сочинения по истории
Мир
Херш назвал холодную войну США с Россией и Китаем проигрышной политикой Байдена
Общество
Синоптик сообщил о прошедшей 11 января зимней грозе в Москве
Культура
Селена Гомес сыграет легенду кантри-музыки Линду Ронштадт в байопике о певице
Общество
Редактора «Известий» наградили юбилейной медалью «100 лет гражданской авиации России»

В Польшу прибыли три вертолета и около сотни военных из Чехии

0
Фото: polska-zbrojna.pl
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 100 пилотов боевых вертолетов, логистов и техников прибыли из Чехии в Польшу. Об этом 11 января пишет портал Военно-издательского института при минобороны Польши Polska Zbrojna.

Чешские военнослужащие находятся в польском Повидзе уже несколько дней. Кроме этого, в Польшу прибыли три чешских вертолета Ми-17, ранее прошедшие проверку соответствия со стандартами НАТО.

«Машины и около сотни военнослужащих пробудут в Польше следующие 12 месяцев», — сообщает пресс-секретарь подразделения сил специального назначения подполковник Мариуш Лапета.

Главной целью чешского подразделения, как говорит Лапета, стало «сотрудничество с польскими вооруженными силами и союзными подразделениями», укрепление восточного фланга НАТО.

Совместные учения Польши и Чехии, как передает портал, пройдут по десантированию, транспортировке и воздушной разведке.

Шаговая недоступность: стратегия НАТО по Украине зашла в тупик
Запад не верит в собственные обещания помощи Киеву

Ранее, 8 января, в Чехии заявили о сокращении участия военнослужащих в зарубежных миссиях в 2024 году. В ведомстве отметили, что количество военных сократится прежде всего за счет уменьшения их числа в группировке НАТО на территории Словакии. Однако армия Чехии продолжит вносить свой вклад в защиту НАТО, обучая украинских солдат, рассказала пресс-секретарь генштаба Властимила Киприсова.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024