В Польшу прибыли три вертолета и около сотни военных из Чехии

Более 100 пилотов боевых вертолетов, логистов и техников прибыли из Чехии в Польшу. Об этом 11 января пишет портал Военно-издательского института при минобороны Польши Polska Zbrojna.

Чешские военнослужащие находятся в польском Повидзе уже несколько дней. Кроме этого, в Польшу прибыли три чешских вертолета Ми-17, ранее прошедшие проверку соответствия со стандартами НАТО.

«Машины и около сотни военнослужащих пробудут в Польше следующие 12 месяцев», — сообщает пресс-секретарь подразделения сил специального назначения подполковник Мариуш Лапета.

Главной целью чешского подразделения, как говорит Лапета, стало «сотрудничество с польскими вооруженными силами и союзными подразделениями», укрепление восточного фланга НАТО.

Совместные учения Польши и Чехии, как передает портал, пройдут по десантированию, транспортировке и воздушной разведке.

Ранее, 8 января, в Чехии заявили о сокращении участия военнослужащих в зарубежных миссиях в 2024 году. В ведомстве отметили, что количество военных сократится прежде всего за счет уменьшения их числа в группировке НАТО на территории Словакии. Однако армия Чехии продолжит вносить свой вклад в защиту НАТО, обучая украинских солдат, рассказала пресс-секретарь генштаба Властимила Киприсова.