Экоакция «Елочный круговорот» стартовала в Жуковском районе Калужской области

В Жуковском районе Калужской области началась экологическая акция «Елочный круговорот». Об этом сообщает газета «Весть» со ссылкой на районную администрацию.

Инициатива создана с целью организовать процесс утилизации хвойных деревьев после новогодних каникул. Сдать елки в пункты приема можно до 24 января.

Всего на территории района открыты семь подобных площадок. По одной расположены в городе Кременки и селе Совхоз Чаусово, две — в городе Белоусово, еще три — в городе Жуков.

Отмечается, что еловые деревья не относятся к ТКО. В связи с этим выбрасывать их на контейнерных мусорных площадках нельзя.