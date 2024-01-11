Ведущий «Науки и техники» поделился эмоциями после премии правительства РФ

Ведущий программы «Наука и техника» на телекаканале РЕН ТВ Михаил Борзенков 11 января поделился эмоциями с корреспондентом «Известий» Ксенией Солдатовой после получения премии правительства РФ.

Ведущий также объяснил секрет успеха телепередачи.

«Мы научились за это время делать такой веселый залихватский заход, который цепляет внимание, и потом вести зрителя к весьма серьезным вещам. Ну и благодаря нашему коллективу мы еще умудряемся говорить по-человечески, потому нас и смотрят», — отметил он.

Награды за популяризацию науки, информирование о достижениях российских ученых и рассказ о передовых разработках также удостоилась руководитель программы Юлия Засько.

«Впечатления самые замечательные. Очень приятно, когда отмечают на таком высоком уровне. Большое спасибо всем. Спасибо нашему руководству», — поделилась она.

Засько назвала сюжет, который был отмечен президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сюжет, которым мы очень гордимся, — это покорение Арктики, где мы рассказали про российские разработки. Как раз недавно Владимир Владимирович Путин приезжал и показывал: вот атомный ледокол наш, российский, последний, которым мы гордимся. И я говорю: «Мамочка, а мои там уже были», — добавила она.

Программа сотрудничает с Институтом космических исследований РАН, МГУ, ведущими университетами Урала и Сибири, крупными концернами и предприятиями. И география сюжетов — вся Россия.

Как подчеркнула Солдатова, церемония награждения состоялась в преддверии профессионального праздника журналистов — Дня печати.

«Всего сегодня 66 лауреатов, и каждый из них унесет с собой полный наградной комплект. Это диплом, который вручает глава правительства, и вот такие медали с удостоверениями к ним», — заключила корреспондент.

Премия правительства РФ в области СМИ была учреждена в 2013 году и присуждается работникам и творческим коллективам средств массовой информации за значительные достижения в профессиональной сфере.