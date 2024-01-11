При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадало здание школы

В результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадало здание школы. Об этом в четверг, 11 января, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Куйбышевского района по ул. Куйбышева повреждены кровля и остекление школы № 62. Пострадавших нет», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале градоначальника.

По предварительной информации, в том же районе в ходе обстрела со стороны ВСУ был поврежден автобус маршрута № 10. В результате пострадал водитель транспортного средства, уточнил Кулемзин.

«По предварительным данным, в Киевском районе по ул. Артёма сообщается о прилете на территорию частного дома. Информация уточняется», — указал он.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима, украинские радикалы в 19:04 выпустили по Куйбышевскому району Донецка порядка 20 ракет из реактивной системы залпового огня.

Накануне, 10 января, в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка пострадала женщина. Тремя днями ранее националисты с Украины выпустили по городу 10 снарядов калибра 155 мм и четыре кассетных боеприпаса.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.