Реклама
Прямой эфир
Общество
СК РФ требует арестовать Удальцова по делу об оправдании терроризма
Политика
В ЭИСИ отметили консолидацию общества в преддверии выборов президента
Мир
В Румынии фермеры устроили протест на тракторах
Мир
Нетаньяху назвал обвинения ЮАР в адрес Израиля в геноциде ложными
Мир
Пентагон заявил о проблеме отслеживания поставленного Киеву оружия
Армия
Медведев сообщил о привлечении в войска РФ более 500 тыс. человек в 2023 году
Политика
В Совфеде оценили планы Байдена поддержать конфискацию российских активов
Мир
СМИ раскрыли подробности расследования смерти экс-замгенпрокурора в Киеве
Мир
Москва назвала недружественным шагом возможную передачу Эквадором техники РФ США
Мир
Прокуратура Италии возбудила дело в связи с собранием ультраправых в Риме
Общество
Рособрнадзор назвал причину исключения из ЕГЭ сочинения по истории
Мир
Херш назвал холодную войну США с Россией и Китаем проигрышной политикой Байдена
Общество
Синоптик сообщил о прошедшей 11 января зимней грозе в Москве
Культура
Селена Гомес сыграет легенду кантри-музыки Линду Ронштадт в байопике о певице
Общество
Редактора «Известий» наградили юбилейной медалью «100 лет гражданской авиации России»
Сюжет:

Экс-аналитик Пентагона назвала срыв мира по Украине преступлением

Подполковник Квятковски: срыв Западом переговоров по Украине был преступлением
0
Фото: РИА Новости/БелТА/Максим Гучек
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Запада совершили преступление, сорвав переговоры по мирному урегулированию ситуации между Украиной и Россией весной 2022 года, заявила 11 января бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«На мой взгляд, это было преступление — поощрять конфликт, из-за которого гибнут люди», — сказала она.

По мнению Квятковски, мир был почти достигнут, но Запад принудил Киев продолжить военные действия. Аналитик отметила, что возможности переговоров уже упущены. Даже при условии мира Киев потеряет многое, так как «Россия уже не та, какой она была». Армия России достигла лучшей формы, в РФ наладили военное производство и сумели преодолеть западные санкции, заключила специалист.

24 ноября депутат Верховной рады Давид Арахамия рассказал, что в 2022 году бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией.

Однако 10 января Джонсон опроверг свою причастность к срыву, назвав эту информацию «полным бредом».

Триалоговое окно: в РФ допускают переговоры с Киевом в западной стране
Какое государство помимо Венгрии могло бы стать посредником между Москвой и Киевом

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Так, 22 ноября, он указал, что в это же время Киев публично выступил против диалога с Москвой. Путин напомнил, что Зеленский подписал указ, запрещающий вести такие переговоры.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024