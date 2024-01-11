Страны Запада совершили преступление, сорвав переговоры по мирному урегулированию ситуации между Украиной и Россией весной 2022 года, заявила 11 января бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«На мой взгляд, это было преступление — поощрять конфликт, из-за которого гибнут люди», — сказала она.

По мнению Квятковски, мир был почти достигнут, но Запад принудил Киев продолжить военные действия. Аналитик отметила, что возможности переговоров уже упущены. Даже при условии мира Киев потеряет многое, так как «Россия уже не та, какой она была». Армия России достигла лучшей формы, в РФ наладили военное производство и сумели преодолеть западные санкции, заключила специалист.

24 ноября депутат Верховной рады Давид Арахамия рассказал, что в 2022 году бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией.

Однако 10 января Джонсон опроверг свою причастность к срыву, назвав эту информацию «полным бредом».

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Так, 22 ноября, он указал, что в это же время Киев публично выступил против диалога с Москвой. Путин напомнил, что Зеленский подписал указ, запрещающий вести такие переговоры.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.