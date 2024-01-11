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В парламенте Словакии резко отреагировали на требование США осудить Россию

Блаха: американцы наивно полагали, что мы будем прыгать, как только они свистнут
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Фото: Commons.wikimedia.org/Mosbatho
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Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха 11 января резко отреагировал на призыв США к республике осудить Россию за использование баллистических ракет из КНДР. Депутат отметил, что никаких доказательств по этому поводу Вашингтон не приводит.

В своем Telegram-канале политик дал развернутый ответ, почему Словакия отказывается от осуждения действий РФ, в который вошли 12 пунктов. В части из них Блаха указывает, что и с США связаны истории, заслуживающие осуждения.

«Мы хорошо помним, как отвратительно они лгали всему миру об оружии массового поражения в Ираке, так как хотели напасть на суверенную страну», — говорится в тексте.

Кроме того, Блаха напомнил, что Словакия давно не является американской колонией, и словаки не будут «плясать, как только американцы свистнут».

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Словакия и Венгрия — единственные страны в Евросоюзе, которые отказались подписывать заявление о том, что Россия якобы приняла ракеты из КНДР.

Обвинения касательно поставок КНДР оружия в РФ стали распространяться особенно активно после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию с визитом с 12 по 17 сентября. В ходе него Ким встретился с президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области на Дальнем Востоке. Во время переговоров они обсудили развитие двусторонних отношений.

В том же месяце официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления Запада о якобы поставках России вооружений из КНДР бездоказательны и ни на чем не основаны.

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