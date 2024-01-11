Видео. Медведев сообщил о привлечении в войска РФ более 500 тыс. человек в 2023 году

Видео. Медведев сообщил о привлечении в войска РФ более 500 тыс. человек в 2023 году

2024-01-11T20:17:47+03:00

2024-01-11T20:17:47+03:00

2024-01-11T20:17:47+03:00

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