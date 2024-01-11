Боксера и призера Олимпийских игр Никитина арестовали за вымогательство

В Сыктывкаре арестован боксер Владимир Никитин. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе суда.

«Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никитина В.О., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» и «г» ч.2 ст.163 УК РФ («Вымогательство»), — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Спортсмен будет находиться под арестом до 23 февраля.

Владимир Никитин — бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в Бразилии, трехкратный чемпион России по боксу.

В июле прошлого года суд в Москве приговорил бойца ММА Асхаба Магомедова к условному сроку за вымогательство у подростка. Мужчину приговорили к четырем годам условно, а также к штрафу в 300 тыс. рублей. Еще один фигурант дела, гражданин Таирбеков, получил три года условно, а также штраф в 200 тыс. рублей.