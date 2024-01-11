Прекращено действие соглашения с Украиной по автомобильному сообщению

Прекратило действие соглашение между Россией и Украиной о международном автомобильном сообщении. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном 11 января на официальном интернет-портале правовых актов.

«17 декабря 2023 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о международном автомобильном сообщении, подписанного в Киеве 21 марта 1995 года», — уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В августе 2023 года представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук сообщал, что украинское правительство одобрило выход страны из этого соглашения.

До этого, в ноябре 2023 года, Украина вышла из соглашения с РФ о борьбе с экономическими преступлениями. Тогда же было прекращено соглашение России и Украины о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов.

Кроме того, 14 ноября 2023 года было прекращено действие соглашения между двумя странами о координации деятельности железнодорожного транспорта.

Месяцем ранее Россия и Украина прекратили действие межправительственного соглашения о научно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году.