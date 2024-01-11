Эксперт объяснил возобновление закупок российской нефти США

Соединенные Штаты могли случайно купить часть российской нефти в составе других смесей. В этом случае речь идет о непреднамеренной контрабанде, что является наиболее вероятным сценарием. Так ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков объяснил в четверг, 11 января, возобновление закупок.

«Речь о возобновлении закупок всё же не идет, санкции сохраняются, исключений никто не делал. Надо дождаться пояснений со стороны американских регуляторов, но похоже, что в какой-то партии была часть нефти из России. Может, ее смешали с другими сортами, а потом перепродали», — сказал Юшков в разговоре с Lenta.Ru.

По словам эксперта, когда нефть меняет собственника по мере движения, это нормально.

Юшков подчеркнул, что главным вопросом станет то, была ли контрабанда намеренной или случайной. С одной стороны, она могла бы быть выгодна американскому поставщику, получившему возможность купить нефть со скидкой и перепродать по более выгодной цене. С другой, в США это является уголовным преступлением, совершение которого чревато реальным сроком, поэтому вероятность осознанного нарушения этого ограничения невысока, напомнил он.

Ранее в этот день стало известно, что США в октябре 2023-го впервые за полтора года импортировали из России 36,8 тыс. баррелей нефти, а в ноябре закупили 9,9 тыс. баррелей, передает RT.

В марте 2022 года Вашингтон официально отказался импортировать любые энергоносители с российской территории, включая нефть, сообщает телеканал «360». Однако статистические данные показали, что 36,8 тыс. баррелей российской нефти США импортировали в октябре 2023 года. Причем стоимость покупки составила $2,7 млн, уточняется на сайте kp.ru. Таким образом, стоимость одного барреля нефти обошлась Вашингтону в $74, уточняет ИА «Регнум».

Следующая покупка состоялась в ноябре, и объем составил 9,9 тыс. баррелей на $750 тыс. На этот раз баррель нефти американцы приобрели за $76, передает НСН.

При этом в США с конца 2022 года установлен «потолок цен», который составляет $60 за баррель этого энергоносителя.

Ранее, 10 января, агентство Bloomberg заявило, что Россия сохраняет рекордные темпы нефтедобычи и активно открывает новые скважины, что в очередной раз демонстрирует провал санкций Запада, пишет «Ридус».

До этого, 20 декабря, министерство финансов США сообщило, что оно вместе с союзниками обновило меры по обеспечению потолка цен на нефть из России. Отмечалось, что теперь от участников цепочек поставок будет требоваться доступ к детализированным дополнительным затратам, например, на страхование и фрахт. Там отметили, что сосредоточены на повышении степени соблюдения требований и других издержек для РФ.

21 декабря группа американских конгрессменов предложила администрации США отказаться от неэффективных ценовых ограничений в отношении российской нефти и вместо этого ужесточить санкции против энергетической сферы РФ.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.