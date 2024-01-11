Синоптик сообщил о прошедшей 11 января зимней грозе в Москве

В Москве и по области днем в четверг, 11 января, из-за быстро приближающегося циклона и прохождения холодного фронта возникло редкое погодное явление — зимняя гроза. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, грозы в Москве наблюдаются, как правило, во второй половине мая, а также характеры для летнего сезона ввиду конвекции — переноса воздушных масс, насыщенных влагой, вверх от земли. В зимнее время перемещение воздуха происходит вдоль земной поверхности, потому и конвекция не наблюдается.

«Но иногда возникают необычные процессы, которые осуществляют вынужденную конвекцию, этот процесс наблюдался сегодня», — приводит слова синоптика «Интерфакс».

Так, утром температура в Москве была около нуля градусов. Ближе к середине дня к столице стал приближаться циклон с холодным фронтом, который начал замещать теплый воздух, пояснил он.

«Циклон двигался быстро, холодный фронт тоже, со скоростью около 60 км/ч, что бывает крайне редко. Если холодный фронт перемещается с большой скоростью, то он выдавливает теплый воздух. А куда он может из выдавливать? Вверх. И получается вынужденная конвекция. И это обусловило настоящую грозовую деятельность, которая была в Балашихе и в Красногорске», — рассказал ученый, добавив, что негативных последствий явление принесло.

Ранее в этот день снегопад и шквалистый ветер обрушились на Москву. На кадрах, опубликованных жителями столицы, можно увидеть это погодное явление. Согласно прогнозам, снег будет идти до пятницы, 12 января.

До этого, 9 января, синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что в Москве в ближайшие дни погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов на западе, которые принесут в столицу кратковременное потепление. В связи с потеплением ожидаются снегопады и гололедица.