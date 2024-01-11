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Пентагон заявил о проблеме отслеживания поставленного Киеву оружия
Армия
Медведев сообщил о привлечении в войска РФ более 500 тыс. человек в 2023 году
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В Совфеде оценили планы Байдена поддержать конфискацию российских активов
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СМИ раскрыли подробности расследования смерти экс-замгенпрокурора в Киеве
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Москва назвала недружественным шагом возможную передачу Эквадором техники РФ США
Авто
Генпрокуратура закупила 70 машин Lada Vesta по цене 1,4 млн рублей за авто
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На Украине экс-охранников Януковича заочно обвинили в дезертирстве
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Херш назвал холодную войну США с Россией и Китаем проигрышной политикой Байдена
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Генерал ВСУ признал сложную обстановку на восточном фронте
Культура
Селена Гомес сыграет легенду кантри-музыки Линду Ронштадт в байопике о певице
Общество
Народная артистка СССР Чурсина назвала Соломина замечательным руководителем

Политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов

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