Редактора «Известий» наградили юбилейной медалью «100 лет гражданской авиации России»

Редактора отдела «Бизнес» газеты «Известия» Ирину Цырулеву наградили юбилейной медалью «100 лет гражданской авиации России». Торжественная церемония состоялась в Минтрансе России 11 января.

Награда была учреждена 17 ноября 2022 года указом президента РФ Владимира Путина и вручается от его имени.

Вручал медаль журналисту министр транспорта Виталий Савельев.

Также в этот день ведущий программы РЕН ТВ «Наука и техника» Михаил Борзенков и руководитель проекта Юлия Засько стали лауреатами премии правительства РФ в области СМИ. Она была учреждена в 2013 году и присуждается работникам и творческим коллективам средств массовой информации за значительные достижения в профессиональной сфере. Засько отметила, что большая команда проекта увлечена наукой и полна энтузиазма, но что самое главное — ее члены аккуратно относятся к фактам. Программа сотрудничает с крупными предприятиями, университетами и научными организациями.