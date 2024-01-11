«НАШЕ Радио» стало лауреатом премии правительства за музыку и «Нашествие»

Премьер-министр России Михаил Мишустин в преддверии Дня российской печати вручил радиостанции «НАШЕ Радио» премию правительства РФ за 2023 год в области средств массовой информации за поддержку современной отечественной музыки.

Во вступительном слове глава правительства заявил, что работа в современном информационном пространстве – это не только важное поле боя, но и не менее важное поле культуры, где надо проявлять огромную ответственность в условиях, когда Россия проводит специальную военную операцию. Мишустин выразил уверенность, что именно таким подходом руководствуются сегодняшние лауреаты, включая представителей радиостанции «НАШЕ Радио».

Отдельно отметил премьер-министр и крупнейший в России музыкальный фестиваль «Нашествие», которому в этом году исполняется 25 лет, и организатором которого является радиостанция.

«Немало сделало для формирования музыкальных вкусов и «НАШЕ радио», которое многие годы является организатором одного из крупнейших музыкальных фестивалей. А его сотрудники известны своей поддержкой благотворительных инициатив, включая помощь детям-сиротам», — подчеркнул глава правительства на церемонии вручения премий.

Радиостанцию на церемонии представляли лауреаты премии правительства РФ за 2023 год в области средств массовой информации за поддержку современной отечественной музыки Виталий Богданов (председатель совета директоров ММХ), Евгения Киселева (гендиректор ММХ и директор фестиваля «Нашествие»), Игорь Паньков (программный директор «НАШЕГО Радио»), Сергей Горбачев (вице-президент ММХ и медиадиректор «Нашествия») и Анна Казарова (замдиректора ММХ).