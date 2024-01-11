СМИ раскрыли подробности расследования смерти экс-замгенпрокурора в Киеве

Бывшая заместитель генпрокурора Украины Ольга Колинько умерла в своей квартире еще два месяца назад. Об этом 11 января сообщает украинское издание «Страна.ua» с ссылкой на полицию.

«Ольга Колинько скончалась еще два месяца назад — в ноябре. А ее дочь — около трех недель назад, в декабре», — говорится в сообщении издания в Telegram.

Также журналисты пишут, что представитель нацполиции Елена Бережная рассказала, что признаки насильственной смерти у Ольги и ее дочери обнаружены не были, а их квартиры, расположенные по соседству, были заперты изнутри.

Однако, согласно информации источника издания, судмедэксперты при вскрытии тела бывшей чиновницы обнаружили перелом хрящей гортани, который может быть признаком удушения. Вскрытие ее дочери, Ярославы, пока не проводилось.

Тела Колинько и ее дочери были обнаружены в Киеве днем ранее, 10 января. Двери в их квартиры были вскрыты сотрудниками ЖЭКа после жалоб соседей — из запертых квартир начала течь вода. Отмечается, что 71-летняя бывшая замгенпрокурора болела и потому в последние годы жизни не выходила на улицу. За ней ухаживала дочь.

Ольга Колинько занимала должность замгенпрокурора Украины дважды с 1993 по 2000 и с 2003 по 2005 год и возглавляла комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Она была одним из главных следователей по делу опального украинского бывшего премьер-министра Виктора Лазаренко. Тогда, в 2008 году, на фоне деятельности чиновницы было совершено убийство ее отца.