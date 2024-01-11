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На Украине экс-охранников Януковича заочно обвинили в дезертирстве

ГБР сообщило, что 15 экс-сотрудников охраны Януковича обвиняются в дезертирстве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Госбюро расследований Украины (ГБР) сообщило о заочных обвинениях бывшим 15 работникам управления госохраны экс-президента страны Виктора Януковича в дезертирстве в 2014 году. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Экс-охранники Януковича подозреваются в самовольном покидании места службы с целью уклонения от военной службы (дезертирство)», — отметили в ГБР.

Следствие выяснило, что руководство госохраны в 2014 году подделало документы об увольнении сотрудников, это было сделано задним числом. ГБР не называет имена обвиняемых.

По данным следователей, Янукович якобы «склонил 15 военнослужащих управление госохраны, исполнявших военную обязанность об обеспечении его личной безопасности, к дезертирству и выезду с ним в Россию». При этом сотрудники госохраны выехали в Россию морским судном.

Большинство из них получили гражданство России. Суд в ближайшее время решит вопрос о мере пресечения обвиняемым.

В конце сентября 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины передала в суд обвинительный акт против бывшего президента Виктора Януковича и еще трех человек, которые обвиняются в незаконном присвоении земельного участка в лесу под Киевом. Стоимость участка земли составляет 22 млн гривен (более $595 тыс.).

В январе того же гогда Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего украинского лидера по делу о стрельбе на майдане в феврале 2014 года. По данным ГБР, в результате действий Януковича и руководителей силовых ведомств во время акции протеста погибли по меньшей мере 76 человек, свыше 800 демонстрантов пострадали.

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В ГБР напомнили, что ранее Януковича уже заочно арестовывали по ряду других дел, в том числе по обвинению в узурпации власти и за подписание харьковских соглашений о размещении Черноморского флота РФ в Крыму. Также ему вынесен ряд обвинительных приговоров.

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