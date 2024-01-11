СК начал проверку по факту гибели женщины при пожаре в Тверской области
В Тверской области организована проверка по факту обнаружения останков женщины во время тушения пожара. Об этом сообщает региональное СУ СК России.
Пожар произошел 8 января в деревне Селезенкино Нелидовского горокруга. Загорелся дачный одноэтажный деревянный дом, уточняют «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
В ходе разбора сгоревших конструкций было обнаружено тело женщины. По данному факту СК организовал доследственную проверку. Назначен ряд экспертиз, призванных установить точную причину смерти и условия возникновения пожара.
По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
10 января пожар случился в бревенчатом доме в Альметьевском районе Татарстана. В результате один мужчина погиб и один пострадал.