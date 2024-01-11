Медведев сообщил о привлечении в войска РФ более 500 тыс. человек в 2023 году

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 11 января сообщил, что в 2023 году в интересах объединенной группировки войск РФ было привлечено более 500 тыс. человек, из которых 420 тыс. — по контракту.

«Судя по поступающей информации, такое число граждан, ставших на защиту Отечества, произвело и на нашего врага соответствующее впечатление — киевский режим срочно приступил к чрезвычайным мерам по принудительной мобилизации украинских граждан, в том числе в странах Евросоюза», — приведен фрагмент выступления Медведева в видеозаписи с заседания на его странице во «ВКонтакте».

Ранее в этот день он также заявил, что в 2023 году все запланированные поставки особо востребованных образцов средств вооружения были выполнены согласно графику.

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