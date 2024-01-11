Генпрокуратура закупила 70 машин Lada Vesta по цене 1,4 млн рублей за авто

Генпрокуратура РФ закупила 70 машин Lada Vesta по цене 1,4 млн рублей за авто. Об этом говорится в документации, размещенной на сайте Госзакупок, с которой ознакомились «Известия» 11 января.

«Поставляемый товар должен быть в технически исправном состоянии и не иметь кузовных повреждений и повреждений салона. Покраска должна быть выполнена на заводе-изготовителе и не иметь повреждений. На товаре не должна быть произведена замена агрегатов и кузова», — отмечается в техническом задании.

Также там сообщается, что гарантия поставщика на авто должна составлять не менее 36 месяцев или 100 тыс. км. При этом все машины должны быть черного цвета с бензиновым двигателем мощностью от 100 до 150 лошадиных сил и механической коробкой передач.

Согласно конкурсной документации поставщиком машин стало АО «Лада-Сервис».

Как сообщалось ранее в этот день, в автопарк Госдумы вошли 100 новых автомобилей Lada Vesta, которыми будут пользоваться депутаты. Об этом рассказал на пресс-конференции глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Он также добавил, что на госзаказы пришлось более 100 тыс. авто Lada. В ближайшее время чиновники начнут получать машины новой модели Lada Aura, которая построена на базе Vesta. Первая партия таких машин будет доставлена сотрудникам Министерства финансов РФ.

Еще 3 августа российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности обсудил переход госслужащих на авто отечественного производства. Он подчеркнул, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях, сделанных в России.