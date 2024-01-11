Липецкий зоопарк приютит отобранных у браконьеров котят сервала

Липецкий зоопарк временно разместит у себя котят редкого африканского сервала, которых таможенники отобрали у браконьеров. Редким животным, находящимся под угрозой исчезновения, обеспечат необходимый уход, сообщает пресс-служба Росприроднадзора в четверг, 11 января.

Маленьких испуганных котят изъяли у злоумышленников днем ранее. Живой груз задержали на границе при попытке вывезти из России.

«Вероятно, котят хотели продать на «черном рынке», документов на вывоз не было, мы сертификат для перемещения за границу не выдавали. Какая судьба их ждала бы — предсказать невозможно», — сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, ее цитату приводит LipetskMedia.

В ходе осмотра зверей выявлено, что двое котят — мальчик и девочка возрастом примерно два месяца находятся в удовлетворительном состоянии. Они немного истощены из-за длительной перевозки и стресса. Как отмечает GOROD48, в таком возрасте малыши должны находиться рядом с мамой, перенимая у неё манеры поведения и изучая кошачий этикет.

По словам директора Липецкого зоопарка Александра Осипова, что машина за котятами уехала в Подмосковье этой ночью. После приезда в зоопарк животные будут находиться на карантине. У работников зоопарка обладают большим опытом ухода за сервалами, сейчас здесь живет один представитель этих хищных кошек.

После приезда животных в Липецк и осмотра специалистами будет ясно, являются ли отобранные у браконьеров котята чистокровными представителями сервалов. Решение о дальнейшей судьбе диких зверей будет принято Росприроднадзором после того как таможня завершит необходимые процессуальные мероприятия.