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Москва назвала недружественным шагом возможную передачу Эквадором техники РФ США

Посол РФ: передача российской техники Эквадором США станет недружественным шагом
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Фото: Global Look Press/Peter Giovannini/http://imagebroker.com/#/search/
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Передача российской техники Эквадором в США станет недружественным шагом. Об этом 11 января сообщил посол РФ в Кито Владимир Спринчан в эфире телеканала «Россия 24».

«До властей Эквадора довели позицию России, что отправка этой техники не нужна американцам, тем более что ее назвали металлоломом. Она нужна тем, кто умеет обращаться с техникой российского производства (то есть Украине. — Ред.), и мы предупредили власти, что это было бы недружественным шагом», — сказал он.

Как отметил посол, дипломаты следят за ситуацией, но военно-техническое сотрудничество, по его словам, является «достаточно закрытой сферой». Учитывая, что президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил о миротворческой позиции своей страны в отношении конфликта на Украине, отправка вооружений была бы вкладом в одну из его сторон, добавил Спринчан.

Ранее в этот день Нобоа заявил о готовности осуществить с США обмен старой российской техники на новую американскую стоимостью в $200 млн. При этом не уточнялось, какую именно технику хотят обменять власти Эквадора.

Шаговая недоступность: стратегия НАТО по Украине зашла в тупик
Запад не верит в собственные обещания помощи Киеву

Ранее, 5 января, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не смогут передавать Украине вооружения со своих складов, пока американский конгресс не одобрит выделение дополнительных средств на помощь Киеву. Он отметил, что в настоящее время не планируются делать какие-либо объявления относительно передачи Украине оружия со складов США.

Также в тот день руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон будет продолжать помогать Киеву, однако поддержка будет не такая, как в 2022–2023 годах.

27 декабря Вашингтон принял решение предоставить Украине новый пакет помощи на сумму до $250 млн, о чем сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. В финальный в 2023 году пакет войдут вооружение и техника, добавил он. В тот же день сообщалось, что Байден изменил позицию по дальнейшей помощи Украине и напомнил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что поставки американского оружия не будут бесконечными.

Между тем газета The Washington Post 28 декабря сообщила, что киевская администрация приняла новый пакет помощи от США с «прохладной благодарностью». Вашингтон предоставил Украине пакет помощи в размере $250 млн, в который вошли средства противовоздушной обороны, противотанковые ракеты, снаряды для артиллерии и другое вооружение.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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