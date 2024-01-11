Массовые рейды по выявлению пьяных водителей пройдут в Брянской области

В Брянской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Оно продлится три дня, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Рейды пройдут на дорогах региона с 12 по 14 января. Отмечается, что мероприятие проводится в целях «стабилизации дорожно-транспортной обстановки» и «предупреждения ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, в том числе ранее лишенных права управления».

В ГИБДД подчеркивают, что самые страшные автокатастрофы с погибшими происходят именно по вине пьяных автомобилистов.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, за отказ от прохождения медосвидетельствования, как и за нетрезвое вождение, предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уже уголовная ответственность.