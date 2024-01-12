Заммэра Москвы Сергунина рассказала о росте числа специалистов в туротрасли

В прошлом году число специалистов, занятых в столичной туристической отрасли, превысило полмиллиона. Это на 25% больше, чем в 2022 году, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Сегодня каждое 14-е рабочее место в столице связано с индустрией туризма и гостеприимства. Специалисты отвечают за размещение путешественников, трансфер, экскурсионную и культурную программу, питание и многое другое. В свою очередь город помогает им повышать квалификацию, а также организует обучающие программы для молодежи», — отметила Сергунина.

Для гидов, туроператоров, отельеров, представителей агентств, работающих с деловыми путешественниками, в 2023 году был запущен проект «Школа гостеприимства». По окончании бесплатных пятинедельных курсов выпускники получают удостоверение о повышении квалификации. Самым популярным в «Школе гостеприимства» стал практикум «Основы маркетинга и продвижения», посвященный онлайн- и офлайн-каналам продаж, соцсетям и другим инструментам для продвижения турпродуктов.

Помимо этого, в 2023 году стартовал интенсив по привлечению молодежи в сферу гостеприимства. В проекте «Твой старт в туризме» приняли участие более 2,1 тыс. студентов 95 московских вузов и колледжей. На занятиях они изучают специфику бизнеса, знакомятся с профессионалами, ходят на экскурсии. Самых активных участников приглашают на стажировки в отраслевые компании и отели, а также в музеи Москвы. 18 января для них будет организована ярмарка вакансий.

Также в рамках программы разработан цифровой проект «Карта профессий». С его помощью пользователи могут узнать, например, о востребованных направлениях в туризме. На сайте представлена информация о порядка 50 специальностях, распределенных по категориям «Туроператоры», «Отели», «Рестораны», «Создание путешествий», «Продвижение».