«Черная дыра» появилась в Псковском планетарии

В Псковском планетарии появилась модель черной дыры. Интерактивный экспонат поможет наглядно понять, как искажено пространство вокруг этой области, сообщает пресс-служба городской администрации в четверг, 11 января.

По словам директора планетария Владимира Колпакова, на самом деле это макет не самой дыры, а ее гравитационного поля. Для иллюстрации его работы, можно запустить в установку какой-то мелкий предмет, например монету.

«Запущенные монеты показывают, как движется газ под действием гравитационных сил черной дыры. В космосе большинство черных дыр находятся внутри облака газа, которое под действием гравитации закручивается и разогревается. Именно за счет этого мы и можем их увидеть», — сказал Колпаков, его слова приводит Псковское агентство информации.

Макет гравитационного поля создал из полиэтилентерефталата (ПЭТ) сам директор планетария. Толщина «черной дыры» составила 0,5 мм. Весь процесс занял несколько часов.

Черная дыра — это область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть ее не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий.

Как отмечает Псковская лента новостей, посмотреть и протестировать «космическую новинку» можно по адресу улица Советская, 64а.