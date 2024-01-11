Минфин США расширил санкции против РФ. Об этом сообщается 11 января на сайте ведомства.

Так, в санкционный список по РФ попало одно физическое лицо.

Кроме того, ведомство утвердило санкции против двух компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Рестрикции также затронули три самолета.

Ранее, 22 декабря, американский минфин ввел новые антироссийские санкции, запрещающие импорт некоторых рыб и ряда морепродуктов. Под ограничения попали поставки лосося, трески, краба и минтая.

Тогда же президент США Джо Байден подписал указ о мерах в отношении финансовых структур, связанных с поставками для оборонно-промышленного комплекса России. Санкции включают в себя запрет на открытие или ограничение использования корсчетов в США, а также блокировку имущества в Соединенных Штатах.

При этом еще в начале декабря российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.