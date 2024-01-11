Около 12 млрд рублей направят на соцвыплаты жителям Крыма в 2024 году

В Республике Крым в 2024 году на социальные выплаты гражданам направят почти 12 млрд рублей. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

«В 2024 году в бюджете Республики Крым предусмотрено более 11,9 млрд рублей на соцвыплаты гражданам, которые осуществляются министерством труда и соцзащиты РК. Порядка 1,9 млрд рублей выделяется из федерального бюджета и 10 млрд рублей — из республиканского», — говорится в сообщении.

Как уточняет ИА «Крыминформ», федеральные средства предусмотрены на выплаты, назначаемые в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ими трех лет, а также соцвыплаты безработным, оплату ЖКУ отдельным категориям граждан и другие.

Средства региона пойдут на выплату пособия матерям, воспитывающих ребенка в одиночку, на ежемесячные выплаты ветеранам войны и труда, на помощь малообеспеченным семьям и детям, находящимся под опекой, уточняет ИА SevastopolMedia.

8 января член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что большая часть социальных выплат и пособий в России будет увеличена с 1 февраля на 7,5%.