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В Румынии фермеры устроили протест на тракторах

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Фото: Global Look Press/Frank Hormann
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Патриотический союз фермеров Румынии устроил протест в Бухаресте на тракторах из-за задержек с выплатами субсидий, низких цен на зерно и недобросовестной конкуренции. Об этом сообщил 11 января румынский портал G4Media.

«В среду, 10 января, фермеры из нескольких уездов вышли на улицы с тракторами, некоторые из них заявили, что намерены прибыть в Бухарест с сельскохозяйственной техникой. К вечеру они остановились на въезде в столицу, а в четверг отправились с протестом к правительству», — сказано в сообщении.

Акция носила спонтанный характер, о ней не сообщали заранее. Лидер союза фермеров Штефан Мускэ отметил, что аграрии не связаны с политическими силами.

«Нами никто не манипулирует. Мы вышли, потому что произошла революция, и мы имеем право свободно выражать свое мнение. <…> Сегодня они (власти. — Ред.) примут нас на переговорах, предъявим им наши требования», — рассказал Мускэ.

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Кроме того, протестуют фермеры и в Германии. Их забастовка началась 8 января из-за сокращения субсидий немецкого правительства. Участники рассказали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ не дает им заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство.

В фермерских протестах в Берлине участвует около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники, а в демонстрации — около 1,3 тыс. человек.

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