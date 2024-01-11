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В 2024 году россияне активнее вели социальные сети в новогодние праздники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В новогодние праздники 2024 года активность пользователей в соцсети «Одноклассники» была выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 11 января сообщила пресс-служба соцсети.

Так, только с 30 декабря по 1 января пользователи отправили друг другу 1,2 млрд виртуальных подарков, что на 27% больше, чем в прошлом году. За все новогодние праздники было подарено свыше 2,5 млрд подарков.

В первый день года россияне также активно делились своими публикациями в соцсетях — в ОК число публикаций 1 января возросло на 39% по сравнению с 30 декабря. В основном публиковали фотографии о том, как встречали год, делились снимками новогоднего стола и декора елок.

Переписывались активно именно 31 декабря, нежели 1 января, в последний день года число отправленных сообщений увеличилось на 51% по сравнению с 30 декабря. Активность начала снижаться только к 3 января — в этот день число сообщений, публикаций и отправок подарков начало уменьшаться.

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Ранее, 25 декабря, пресс-служба «ВКонтакте» сообщила, что создатели контента в соцсети «ВКонтакте» за 2023 год заработали 5,5 млрд рублей, что на 37% больше, чем годом ранее. Так, на 56% увеличилось число пользователей, которые отправляют пожертвования напрямую авторам. Сам инструмент финансовой поддержки под названием VK Donut.

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