Селена Гомес сыграет легенду кантри-музыки Линду Ронштадт в байопике о певице

Американская певица и актриса Селена Гомес сыграет кантри-исполнительницу Линду Ронштадт в предстоящем биографическом фильме о ней. Это 10 января подтвердил еженедельник Variety.

Издание указывает, что вечером во вторник, 9 января, Гомес опубликовала в своей истории в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) снимок из мемуаров Ронштадт «Простые мечты» 2013 года, тем самым намекнув на участие в документальном фильме.

В настоящее время байопик находится на стадии подготовки к производству. Его продюсируют менеджер Ронштадт Джон Бойлан и режиссер Джеймс Кич. Кич также снял документальный фильм 2019 года «Линда Ронштадт: Звук моего голоса», который удостоился награды «Грэмми» как лучший музыкальный фильм-биография.

Ронштадт исполняла песни в стилях кантри и рок-н-ролл. Ее альбомы 1970-х годов Heart Like a Wheel и Simple Dreams достигли коммерческого успеха. За свою музыкальную карьеру певица выиграла 11 премий «Грэмми». Академия звукозаписи и Латинская академия звукозаписи наградили ее премиями за жизненные достижения.

Гомес, как и Ронштадт, мексиканского происхождения. Как актриса она была дважды номинирована на кинопремию «Золотой глобус» за роль в сериале «Убийства в одном здании». Мировую известность Гомес получила после выхода диснеевского многосерийного фильма «Волшебники из Вэйверли Плэйс» и таких хитов, как Lose You to Love Me и Love You Like a Love Song.

