В ГИБДД напомнили водителям о правилах безопасности на зимней дороге

С начала 2024 года на дорогах страны произошло 1893 ДТП, в которых погибли или пострадали люди. Об этом 11 января «Известиям» сообщили в Госавтоинспекции МВД России. В ведомстве подчеркнули, что этих происшествий можно было избежать, если бы участники дорожного движения неукоснительно соблюдали ПДД.

В дорожной полиции напомнили водителям, что в условиях зимней дороги именно строгое выполнение требований ПДД является залогом безопасной поездки. Во время снегопада существенно снижается видимость, а на заснеженной или обледенелой дороге — значительно увеличивается тормозной путь автомобиля. Именно поэтому крайне важно соблюдать установленные ограничения скорости, поддерживать увеличенную дистанцию и боковой интервал до других транспортных средств, подчеркивают в Госавтоинспекции.

Однако при неблагоприятных дорожных условиях (снегопад, метель, гололед и т.д.) простого выполнения требований дорожных знаков, устанавливающих ограничение скорости на том или ином участке дороги, недостаточно, отмечают в российской Госавтоинспекции.

«Правила дорожного движения предписывают водителю выбирать скорость движения с учетом дорожных и метеорологических условий, таким образом, чтобы иметь возможность остановить его в пределах видимости. Поэтому, если, к примеру, на автомагистрали, согласно ПДД, разрешено двигаться со скоростью 110 км/ч, но реальные дорожные и погодные условия не позволяют это сделать, водитель обязан снизить скорость до значения, при котором он сможет полностью контролировать поведение транспортного средства и своевременно остановить его при любой нештатной ситуации, — рассказал «Известиям» старший инспектор по особым поручениям ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Ряд трасс в нашей стране оснащены знаками переменной информации и информационными табло. В Госавтоинспекции призывают автомобилистов, путешествующих по таким дорогам, обращать внимание на такие знаки и предупреждения, появляющиеся на этих табло: снижать скорость, если показания на интерактивных знаках изменились, заблаговременно перестроиться в соседнюю полосу, если на табло появилась информация, что по какой-то причине тот или иной ряд закрыт для движения.

Особую осторожность следует проявлять при совершении маневров на зимней дороге, напоминают в ГУОБДД МВД России. По возможности, от них вообще лучше отказаться или постараться свести к минимуму. При этом любые действия водителя должны быть понятны другим участникам дорожного движения, отмечают в дорожной полиции.

«Необходимо заблаговременно включить указатель поворота, а перед выполнением любого маневра — несколько раз убедиться в том, что он не будет помехой для водителей других автомобилей. На скользкой дороге нелишним будет заранее проинформировать движущихся сзади автомобилистов о торможении, пару раз слегка коснувшись педали тормоза и мигнув стоп-сигналами, — рекомендует Антон Белан.

В случае вынужденной остановки в пути, например из-за ДТП или поломки, необходимо сразу предупредить других участников движения, включив аварийную сигнализацию, выставив знак аварийной остановки, а также постараться как можно быстрее убрать машину с проезжей части в безопасное место: на парковку, АЗС, площадку для отдыха, любой съезд (даже технологический) с дороги, в аварийный карман. Водителю не следует забывать и про световозвращающий жилет, который обозначит его видимость на дороге заблаговременно. Это позволит избежать так называемых вторичных ДТП, отмечают в Госавтоинспекции.

«Особую аккуратность следует проявлять водителям, если в машине едут дети. В этом случае внимание и контроль дорожной обстановкой необходимо утроить. Разумеется, не может быть и речи, чтобы ребенок ехал в автомобили без детского автокресла. При любой, даже самой короткой поездке дети должны находиться в детском удерживающем устройстве и пристегнутые ремнями безопасности», — напомнил требования ПДД Антон Белан.

8 января произошло массовое ДТП под Великим Новгородом. По данным Telegram-канала ГИБДД по Новгородской области на утро 9 января, авария затронула 66 транспортных средств. Возбуждены два уголовных дела. На камере с видеорегистратора можно увидеть, что авария началась с заноса одной из машин, после чего пошла цепная реакция — из-за непогоды автомобили не смогли затормозить на скользкой дороге.

Причиной массового ДТП в Новгородской области могли стать неподходящие шины на автомобиле Chery, врезавшемся в металлическое дорожное ограждение. Об этом 9 января сообщили в региональном главке Следственного комитета (СК) России по региону.