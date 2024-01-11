В Греции предрекли провал крупному проекту ЕС в сфере космоса

Крупный проект Евросоюза (ЕС) по запуску 170 спутников IRIS² потерпеть фиаско из-за того, что он устарел технологически еще на этапе разработки. Такое мнение член Европарламента (ЕП) от Греции Иоаннис Лагос высказал в обращении к Еврокомиссии (ЕК).

«ЕС решил создать свой собственный парк спутников IRIS², состоящий из 170 спутников, общей стоимостью €6 млрд. Целью всего этого предприятия является предоставление услуг связи в различных районах государств-членов ЕС, в которых по целому ряду причин отсутствует современная телекоммуникационная инфраструктура», — цитирует текст Lenta.Ru.

Парламентарий предрек провал проекта из-за отсутствия искусственного интеллекта в спецификациях, приложенных к тендеру IRIS². В связи с этим он задал ЕК вопрос о том, намерена ли она поспособствовать изменениям в проекте. Он отметил, что в связи с длительными бюрократическими процессами в ЕС маловероятно, что они могут быть внесены в технические спецификации к запланированному в 2025 году запуску спутников.

«Ввиду этого: намерена ли Комиссия действовать быстро, чтобы изменить технические характеристики тендера, чтобы избежать растраты ценных ресурсов ЕС и предотвратить превращение предприятия в полное фиаско?» — спросил Лагос.

Ранее, в сентябре 2023 года, Европейский союз и Великобритания достигли соглашения по программе дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Copernicus, в рамках которой имеются спутники, используемые в том числе для слежки за Россией.

Эти проекты реализуются Европейским космическим агентством (ЕКА), куда входит Великобритания, но они управляются и финансируются по линии ЕС.

Чуть позже, 30 ноября, генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что госкорпорация планирует тесно сотрудничать с частными российскими космическими компаниями, передает RT.

Он объяснил, что на данный момент спрос на космические услуги превышает средний рост мирового ВВП, поэтому сектор так востребован. По его словам, развитие экономики напрямую связано с услугами связи, навигации и ДЗЗ, которые может предоставить космическая деятельность.