Путин: Россия стала первой экономикой в Европе, хотя ее душат со всех сторон

Президент РФ Владимир Путин 11 января заявил, что экономика России стала первой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности, притом что страну «душат и давят на нее со всех сторон».

«Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе номер один», — отметил глава государства в ходе встречи с бизнесменами Дальнего Востока в Хабаровске.

Путин подчеркнул, что, несмотря на опережение европейских стран по паритету покупательной способности, не стоит останавливаться на достигнутом. Так, по его словам, нужно работать над показателем на душу населения.

Президент допустил, что рост ВВП за 2023 год может превысить 4%. Он добавил, что падение макроэкономического показателя за 2022 год оказалось меньше ожидаемого, составив 1,2%.

В ходе встречи Путин также обратил внимание на то, что установленная сейчас ключевая ставка Банка России (ЦБ РФ) носит временный характер и будет меняться по мере подавления инфляции.

Накануне Путин заявил, что Россия показала самодостаточность во всех смыслах, это самый важный результат прошлого года. Он назвал страну сильной, уверенно смотрящей и идущей вперед державой.

Ранее, 21 декабря, президент заявил, что США и Европейскому союзу (ЕС) пора перестать валять дурака в ожидании крушения России. Россия не закрывается ни от Северной Америки, ни от европейских стран, добавил он.

В ноябре 2023 года Путин указал, что экономическая ситуация в стране в целом развивается стабильно. По его словам, за девять месяцев 2023-го ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом в 2022-м.