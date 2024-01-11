Дело возбудили по факту гибели мужчины в результате взрыва газа в МКД в Самаре
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате взрыва газа с последующим возгоранием в многоквартирном доме (МКД) в Кировском районе города. Об этом сообщает региональное СУ СК России.
Трагедия произошла рано утром 11 января в девятиэтажке по улице Советской, 9. В квартире на последнем этаже случился хлопок газовоздушной смеси, последующий за ним пожар повредил домашние вещи на площади 12 кв. м. Возгорание ликвидировали спустя час.
В результате происшествия погиб мужчина 1978 года рождения, проживающий в данной квартире.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека»). Следователи назначили первоначальные судебные экспертизы, пишет НИА «Самара».
По данным МЧС, еще до прибытия пожарных из дома эвакуировались семь человек. Еще шесть человек, в том числе ребенок, были спасены пожарно-спасательным подразделениями. К тушению возгорания привлекались 21 человек и шесть единиц техники.
6 января в многоквартирном доме в Октябрьском районе Самары взорвался газовый баллон. В результате пострадали четыре человека.