Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ назвал удары США и Великобритании по Йемену угрозой миру и безопасности
Мир
На Украине объяснили проблемы с БПЛА непрофессионализмом чиновников
Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря 2023 года
Мир
Сунак пообещал направить Украине крупнейшую партию дронов
Мир
Эксперт указал на угрозу инвесторам в случае одобрения США воровства активов РФ
Мир
Отставной генерал США призвал Украину активнее мобилизовывать женщин
Экономика
Савельев сообщил о росте авиаперевозок в 2023 году до 105 млн пассажиров
Мир
В Кремле осудили удары США и Великобритании по Йемену
Наука и техника
Ученые предупредили о росте заболеваемости раком среди молодежи по всему миру
Происшествия
Двое погибли при попадании украинского БПЛА в реанимобиль в Гольмовском в ДНР
Мир
Захарова обвинила США в новом витке напряженности на Корейском полуострове
Мир
Россиян попросили воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи из-за беспорядков
Мир
КНДР отвергла обвинения США в поставках оружия в Россию
Политика
В поддержку самовыдвижения Путина собрали 1,8 млн подписей
Происшествия
Пять человек пострадали при хлопке газа в жилом доме в Ингушетии

Политолог усомнился в отставке правительства Шольца из-за забастовок аграриев

Политолог Соколов: отставка правительства Шольца из-за протестов фермеров маловероятна
0
Фото: Global Look Press/Frank Rumpenhorst
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вероятность отставки правительства канцлера ФРГ Олафа Шольца как итог забастовок фермеров и работников железнодорожной отрасли мала. Такое мнение «Известиям» выразил научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России Артем Соколов.

«Как мне кажется, требования протестующих выходят за рамки исключительно экономических вопросов, касающихся только их и только сейчас. Вероятно, речь идет о нарушении диалога между властью и обществом, который вроде бы должен функционировать нормально, ведь для этого есть соответствующие институты на разных уровнях, от муниципального до федерального», — сказал он.

Соколов предположил, что такого уровня проблемы начались еще после миграционного кризиса 2016 года и усугубились после начала РФ спецоперации по защите Донбасса в феврале 2022 года, когда позиция граждан ФРГ относительно формата помощи Украине существенно отличалась от мер, предпринятых властями.

«С 2016 года власть начала продвигать тезис о том, что она лучше, чем граждане, понимает, что правильно с точки зрения общеевропейских ценностей. Впоследствии эта позиция распространилась на экономику и иностранные дела. В настоящее время официальный Берлин всё чаще не может дать внятных объяснений своим действиям. Даже в Германии многие говорят, что нынешнюю политику властей очень сложно объяснить с точки зрения логики. В свою очередь, немецкие граждане, страдающие от роста инфляции, высоких цен на энергоносители и ЖКХ, естественно, воспринимают ситуацию очень остро», — отметил политолог.

Кроме того, добавил он, ситуацию усугубил бюджетный кризис в конце 2023 года, по итогам которого правительство сократило целый ряд расходных статей, но оставило поддержку Украины на весьма высоком уровне, включающую не только помощь официальному Киеву, но и выделение средств украинским беженцам.

Вместе с тем, считает политолог, ждать отставки правительства Шольца как результата протестов не стоит.

«Многое будут решать сентябрьские выборы в трех федеральных землях, на которых очень хорошие шансы у «Альтернативы для Германии» (АдГ). В случае ее успеха есть определенная вероятность ухода нынешнего канцлера со своего поста. И всё же основные конкуренты из «Христианско-демократического союза» (ХДС), я думаю, подождут, пока «светофорная коалиция» (Социал-демократическая партия (СДПГ), Свободная демократическая партии (СвДП) и «Зеленые») окончательно утратит доверие и отодвинут ее от власти на выборах в 2025 году», — резюмировал Соколов.

Полную версию интервью можно послушать в подкасте «Известий» «Посольский приказ».

Крайние фермеры: из-за чего немецкие аграрии начали недельный протест
Перерастут ли акции в Германии в масштабные антиправительственные митинги

Немецкие фермеры начали забастовку 8 января. Причиной стало сокращение субсидий немецкого правительства. Участники рассказали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство.

9 января в фермерских протестах в Берлине приняло участие около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники, а в демонстрации участвовали около 1,3 тыс. человек.

Между тем президент Союза фермеров Германии (DBV) Йоахим Руквид в интервью телеканалу ZDF обвинил правительство страны в том, что оно находится в «берлинском пузыре» далеко от реальных проблем населения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024