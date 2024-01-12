Политолог усомнился в отставке правительства Шольца из-за забастовок аграриев

Вероятность отставки правительства канцлера ФРГ Олафа Шольца как итог забастовок фермеров и работников железнодорожной отрасли мала. Такое мнение «Известиям» выразил научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России Артем Соколов.

«Как мне кажется, требования протестующих выходят за рамки исключительно экономических вопросов, касающихся только их и только сейчас. Вероятно, речь идет о нарушении диалога между властью и обществом, который вроде бы должен функционировать нормально, ведь для этого есть соответствующие институты на разных уровнях, от муниципального до федерального», — сказал он.

Соколов предположил, что такого уровня проблемы начались еще после миграционного кризиса 2016 года и усугубились после начала РФ спецоперации по защите Донбасса в феврале 2022 года, когда позиция граждан ФРГ относительно формата помощи Украине существенно отличалась от мер, предпринятых властями.

«С 2016 года власть начала продвигать тезис о том, что она лучше, чем граждане, понимает, что правильно с точки зрения общеевропейских ценностей. Впоследствии эта позиция распространилась на экономику и иностранные дела. В настоящее время официальный Берлин всё чаще не может дать внятных объяснений своим действиям. Даже в Германии многие говорят, что нынешнюю политику властей очень сложно объяснить с точки зрения логики. В свою очередь, немецкие граждане, страдающие от роста инфляции, высоких цен на энергоносители и ЖКХ, естественно, воспринимают ситуацию очень остро», — отметил политолог.

Кроме того, добавил он, ситуацию усугубил бюджетный кризис в конце 2023 года, по итогам которого правительство сократило целый ряд расходных статей, но оставило поддержку Украины на весьма высоком уровне, включающую не только помощь официальному Киеву, но и выделение средств украинским беженцам.

Вместе с тем, считает политолог, ждать отставки правительства Шольца как результата протестов не стоит.

«Многое будут решать сентябрьские выборы в трех федеральных землях, на которых очень хорошие шансы у «Альтернативы для Германии» (АдГ). В случае ее успеха есть определенная вероятность ухода нынешнего канцлера со своего поста. И всё же основные конкуренты из «Христианско-демократического союза» (ХДС), я думаю, подождут, пока «светофорная коалиция» (Социал-демократическая партия (СДПГ), Свободная демократическая партии (СвДП) и «Зеленые») окончательно утратит доверие и отодвинут ее от власти на выборах в 2025 году», — резюмировал Соколов.

Полную версию интервью можно послушать в подкасте «Известий» «Посольский приказ».

Немецкие фермеры начали забастовку 8 января. Причиной стало сокращение субсидий немецкого правительства. Участники рассказали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство.

9 января в фермерских протестах в Берлине приняло участие около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники, а в демонстрации участвовали около 1,3 тыс. человек.

Между тем президент Союза фермеров Германии (DBV) Йоахим Руквид в интервью телеканалу ZDF обвинил правительство страны в том, что оно находится в «берлинском пузыре» далеко от реальных проблем населения.