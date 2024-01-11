Власти Казани объявили о сносе нелегальных гаражей

Власти Казани распорядились демонтировать незаконно установленные гаражи, расположенные на улице Чехова. Решение опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома, сообщает ИА «Татар-информ» в четверг, 11 января.

Нелегально построенные объекты находятся рядом с домом № 51, их выявили в период с 2019 по 2022 год. Владельцы гаражей не установлены.

Собственники построек могут провести снос самостоятельно — на это им отводится время до 25 января. В противном случае гаражи демонтируют в принудительном порядке до 30 апреля.