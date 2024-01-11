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Песков: Белый дом пытается надавить на Запад для изъятия российских активов

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Власти США, поддерживая решение изъять российские активы, таким образом пытаются оказать давление на страны Европы, поскольку основные средства РФ находятся там. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 11 января.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд, чтобы передать их на восстановление Украины.

Пресс-секретарь российского президента назвал эту новость провокационным заявлением, которое анонсирует незаконные действия в отношении собственности РФ. Песков подчеркнул, что данное решение является шагом в сторону подрыва международного финансового авторитета.

По его словам, Белый дом хочет спровоцировать европейские страны на незаконные действия, вследствие которых они неминуемо столкнутся с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.

«Главным образом они пытаются оказать давление на европейцев. Здесь весьма парадоксальная ситуация, потому что основное «тело» наших активов [находится] именно в Европе, а не в Америке. И, как всегда, американцы хотят сподвигнуть главным образом европейцев на незаконные действия», — указал в комментарии «РИА Новости» пресс-секретарь российского лидера.

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До этого, 9 января, американский министр финансов Джанет Йеллен заявляла, что Соединенные Штаты еще не приняли решения по поводу конфискации суверенных активов России для использования их в качестве финансовой помощи Украине. По словам Йеллен, лидерам G7 предстоит не только оценить риски, но и отыскать возможности для их снижения. Она заявила, что прежде всего необходимо добиться согласования таких действий в правовом поле на международном уровне.

В конце декабря газета Financial Times указала на то, что Германия, Франция, Италия и Евросоюз выразили сомнения в законности идеи США конфисковать замороженные активы РФ в $300 млрд. По данным газеты, США выдвинули предложение рабочим группам стран G7 изучить способы конфисковать активы РФ при поддержке Великобритании, Японии и Канады. Тогда Песков заявил о наличии у России списка активов Запада для ответной конфискации.

До этого, 21 декабря, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в случае конфискации ЕС российских замороженных активов РФ примет симметричные ответные меры. Он отметил, что в стране достаточно замороженных европейских активов на счетах «С», в том числе обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран.

20 декабря Financial Times сообщила о предложении США легализовать изъятие замороженных российских активов путем признания западных стран пострадавшими от конфликта на Украине. Авторы инициативы назвали решение о передаче активов РФ якобы пострадавшим и особо пострадавшим от нее странам законным.

Западные страны ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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