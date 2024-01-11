Песков: Белый дом пытается надавить на Запад для изъятия российских активов

Власти США, поддерживая решение изъять российские активы, таким образом пытаются оказать давление на страны Европы, поскольку основные средства РФ находятся там. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 11 января.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд, чтобы передать их на восстановление Украины.

Пресс-секретарь российского президента назвал эту новость провокационным заявлением, которое анонсирует незаконные действия в отношении собственности РФ. Песков подчеркнул, что данное решение является шагом в сторону подрыва международного финансового авторитета.

По его словам, Белый дом хочет спровоцировать европейские страны на незаконные действия, вследствие которых они неминуемо столкнутся с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.

«Главным образом они пытаются оказать давление на европейцев. Здесь весьма парадоксальная ситуация, потому что основное «тело» наших активов [находится] именно в Европе, а не в Америке. И, как всегда, американцы хотят сподвигнуть главным образом европейцев на незаконные действия», — указал в комментарии «РИА Новости» пресс-секретарь российского лидера.

До этого, 9 января, американский министр финансов Джанет Йеллен заявляла, что Соединенные Штаты еще не приняли решения по поводу конфискации суверенных активов России для использования их в качестве финансовой помощи Украине. По словам Йеллен, лидерам G7 предстоит не только оценить риски, но и отыскать возможности для их снижения. Она заявила, что прежде всего необходимо добиться согласования таких действий в правовом поле на международном уровне.

В конце декабря газета Financial Times указала на то, что Германия, Франция, Италия и Евросоюз выразили сомнения в законности идеи США конфисковать замороженные активы РФ в $300 млрд. По данным газеты, США выдвинули предложение рабочим группам стран G7 изучить способы конфисковать активы РФ при поддержке Великобритании, Японии и Канады. Тогда Песков заявил о наличии у России списка активов Запада для ответной конфискации.

До этого, 21 декабря, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в случае конфискации ЕС российских замороженных активов РФ примет симметричные ответные меры. Он отметил, что в стране достаточно замороженных европейских активов на счетах «С», в том числе обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран.

20 декабря Financial Times сообщила о предложении США легализовать изъятие замороженных российских активов путем признания западных стран пострадавшими от конфликта на Украине. Авторы инициативы назвали решение о передаче активов РФ якобы пострадавшим и особо пострадавшим от нее странам законным.

Западные страны ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.