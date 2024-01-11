Минфин оценил дефицит бюджета России в 2023 году в 3,24 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета, предварительно, в 2023 году составил 3,24 трлн рублей, сообщается 11 января на сайте Министерства финансов РФ.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в 2023 году составил 29 123 млрд рублей, что на 4,7% выше объема поступления доходов за 2022 год. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом — наблюдается устойчивая положительная динамика», — сказано в заявлении.

Объем расходов федерального бюджета составил 32,364 трлн рублей, тем самым превысив показатели 2022 года на 4%.

В Минфине добавили, что динамика поступления доходов и финансирования расходов в течение января-декабря 2023 года говорит об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного баланса.

Накануне глава Минфина РФ Антон Силуанов доложил президенту России Владимиру Путину об итогах года. Он отметил, что ситуация с финансами в стране устойчивая.

До этого, 26 декабря, Силуанов сообщил, что Минфин перевыполнил планы по пополнению бюджета налогом на сверхприбыль. В 2023 году за счет этого поступило 315 млрд рублей. Все потенциальные плательщики анонсировали намерение воспользоваться пятипроцентной опцией, добавил он.

Также в декабре Силуанов указал на то, что объем Фонда национального благосостояния составляет 11,8 трлн рублей. По его словам, свободные ресурсы ФНБ, которые не вложены в проекты, составляют 4,7 трлн рублей. Государство обеспечено финансами для выполнения всех обязательств, добавил министр.