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Сюжет:

CNN сообщил о поставках Украине Западом «Стингеров» времен Афганской войны

CNN: Запад поставляет Украине ПЗРК Стингер» времен войны в Афганистане
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Фото: commons.wikimedia.org/Gentlemanxxx
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Запад поставляет Вооруженными силам Украины (ВСУ) переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер», которыми снабжалась вооруженная оппозиция в Афганистане в ее борьбе против советской армии. Об этом 11 января сообщил телеканал CNN со ссылкой на украинских военных.

«Украинские военные [из подразделений] ПВО рассказали CNN, что открывали ящики с отправленными Западом ПЗРК «Стингер», которые были выпущены во время войны афганских моджахедов против Советского Союза, [то есть] на десятки лет старше, чем некоторые из [украинских] солдат», — говорится в публикации.

ПЗРК «Стингер» был принят на вооружение армии США в 1981 году. Количество всех моделей этого оружия превысило 700 тыс. штук. Во второй половине 1980-х годов США наладили поставки ПЗРК моджахедам, воевавшим против армии СССР в Афганистане.

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Ранее, 8 января, немецкий журнал Focus сообщил, что Украина испытывает серьезную проблему с ракетами для систем противовоздушной обороны (ПВО). Как указало издание, представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что страна самостоятельно не производит боеприпасы для ПВО, а для сбивания ракет и дронов они необходимы в большом количестве.

Помимо этого, современные западные ракеты, например для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, очень дорогие и медленно производятся, а помощь из США практически не поступает.

До этого, 5 января, экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли массированные удары по объектам Украины, чтобы истощить боезапас ПВО украинской армии. По его словам, ВС РФ наносят удары по инфраструктуре, используя количественный перевес в ракетах.

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук 15 декабря отметил, что Украина в 2024 году может начать испытывать серьезный дефицит оружия из-за сокращения объема поставок из Европы и США, так как они уже во многом исчерпали свои запасы и не могут быстро нарастить производство.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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