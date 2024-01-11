Зеленский заявил о наличии вопросов к незаконно уехавшим из страны

К уехавшим с Украины гражданам призывного возраста есть вопросы, заявил 11 января украинский лидер Владимир Зеленский в ходе брифинга в Таллине.

«Если вы за границей, и вы призывного мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона, то есть вопросы», — ответил он на вопрос, должна ли Эстония высылать на Украину военнообязанных украинцев.

Зеленский подчеркнул, что в сложное для страны время граждане должны находиться на родине.

«Если у них призывный возраст, то они должны помогать Украине <…>», — резюмировал он.

Ранее, 10 января, консульство Украины в Лондоне призвало украинцев, прибывающих в Великобританию, встать на воинский учет. Это надо сделать в семидневный срок со дня прибытия в Соединенное Королевство.

В этом же месяце министр юстиции Германии Марко Бушман сообщил, что законодательство ФРГ не позволяет высылать из страны военнообязанных граждан Украины. Так он прокомментировал обсуждение нового украинского законопроекта о мобилизации, в ходе которой киевские власти хотят записать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранее уехавших из страны мужчин призывного возраста.

Военное положение ввели на Украине в феврале 2022 года в связи с началом специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса. Тогда же президент Украины подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

Кроме того, в сентябре текущего года минобороны Украины выпустило приказ, исходя из которого будут мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. Ведомство внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинской армии.