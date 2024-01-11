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В Москве суд арестовал напавшего на шестилетнюю девочку мужчину

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Фото: Прокуратура города Москвы
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В Москве под стражу заключен 43-летний мужчина, напавший на шестилетнюю девочку на юго-востоке города. Об этом в четверг, 11 января, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «в, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений»)», — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел в магазине на Новочеркасском бульваре. Обвиняемый напал на шестилетнюю девочку и схватил ее за шею. По словам родителей пострадавшей, они восприняли угрозу как реальную, так как мужчина напал неожиданно и угрожал убийством.

«Своими действиями он причинил несовершеннолетней ушиб мягких тканей затылочной области, физическую боль и моральный вред, девочка пережила сильнейший испуг», — говорится в сообщении.

Нападавшего обезвредили отец девочки и очевидцы произошедшего.

В ходе судебного заседания обвиняемый возражал против заключения под стражу. По словам мужчины, в тот момент он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не собирался убить девочку, а хотел, прикрываясь несовершеннолетней, выйти на улицу.

Мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

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Ранее, 19 декабря, СУ СКР сообщило о задержании в городе Северобайкальске в Республике Бурятии мужчины, напавшего с ножом на девочку. Уточнялось, что задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставил нож к лицу ребенка, однако потерпевшей удалось убежать.

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