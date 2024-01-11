В Московском зоопарке временно закроют павильон с пандами

Павильон «Фауна Китая» временно закроют для посетителей столичного зоопарка с 12 января, мама-панда в эти дни начнет выводить малышку в большой вольер. Об этом 11 января говорится в Telegram-канале Московского зоопарка.

«С 12 января павильон «Фауна Китая» временно закрыт для посетителей. Это связано с тем, что мама-панда начинает выводить малышку в большой вольер. Необходимо обеспечить пандам полный покой», — уточнили специалисты.

Глава семейства Жуи продолжит выходить на прогулки и его можно будет увидеть в уличном вольере.

Ранее, 3 января, сообщалось, что детеныша панды из Московского зоопарка назвали Катюшей. Имя выбирали в ходе голосования. В нем приняло участие более 380 тыс. человек. Среди предложенных имен, помимо Катюши, лидировали также Маша и Мо Мо (Мо — первый иероглиф слова «Мо Сы Кэ» — Москва).

Панда родилась в конце августа. В конце ноября у детеныша прорезались первые два зуба, а спустя несколько дней, 1 декабря, она начала ползать по вольеру и теперь может добраться до своей мамы самостоятельно. 2 декабря детенышу подарили новый манеж, украшенный морковками и стволами бамбука, так как малышка уже едва помещалась в корзинке и на весах.