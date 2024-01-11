Венгрия сочла бездоказательным обвинение стран Запада о поставке КНДР ракет в РФ

Венгрия не подписала заявление почти 50 западных стран, в котором они осудили якобы состоявшуюся передачу Северной Кореей баллистических ракет России. Как сообщил в четверг, 11 января, пресс-секретарь венгерского министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Мате Пацолай, Будапешт не увидел необходимых доказательств, подтвердивших бы такую передачу.

О том, что министры иностранных дел 47 стран, включая США, страны — члены Европейского союза, а также ряд их союзников, обнародовали совместное заявление с осуждением якобы имевших место закупок Россией баллистических ракет КНДР агентство Reuters сообщило 9 января.

Кроме Венгрии, свою подпись под заявлением не поставили и власти Словакии.

«Позиции Венгрии и Словакии полностью совпадают», — сообщил он ТАСС отвечая на просьбу прокомментировать позицию Венгрии относительно указанного заявления западных стран и высказывания на эту тему министра иностранных и европейских дел Словакии Юрая Бланара.

Накануне Бланар заявил, что его страна не подписала этот документ, поскольку в нем не было необходимых доказательств, однако готова присоединиться к нему, если доказательства будут предоставлены.

5 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о том, что Россия якобы вынуждена просить помощи у Северной Кореи для продолжения спецоперации, напомнив ему о роли Лондона в войне на Корейском полуострове.

Обвинения касательно поставок КНДР оружия в РФ стали распространяться особенно активно, после того как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию с визитом с 12 по 17 сентября. В ходе него Ким встретился с президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области на Дальнем Востоке. Во время переговоров они обсудили развитие двусторонних отношений.

При этом со стороны США беспокойство еще больше усилилось из-за визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНДР, состоявшегося 18–19 октября. Лавров был принят председателем КНДР. По итогам поездки глава российского МИДа сообщил, что отношения между Россией и Северной Кореей вышли на качественно новый, стратегический уровень.

В октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления Запада о якобы поставках России вооружений из КНДР бездоказательны и ни на чем не основаны. Он добавил, что Россия всегда отвечала на подобные выпады, что Северная Корея является ее ближайшим соседом, с которым РФ будет продолжать выстраивать взаимовыгодные и уважительные отношения во всех областях, указал Песков. Он также подчеркнул, что подобные действия являются суверенным правом РФ и в них никто не имеет права вмешиваться.

Тогда же Лавров назвал слухами обвинения США в том, что КНДР якобы поставляет России боеприпасы. Так он высказался о заявлении Белого дома, в котором указывается, что за последние два месяца из Пхеньяна в Москву якобы были доставлены тысячи контейнеров с военной помощью. Лавров также отметил, что Москве нет дела до злости и паники Вашингтона по поводу контактов России и Северной Кореи.