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ООН запросит у доноров $3,1 млрд на гуманитарные нужды Украины

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sean Kilpatrick
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Организация Объединенных Наций на следующей неделе запросит $3,1 млрд для финансирования помощи Украине в этом году, сообщил в среду, 10 января, Совету Безопасности ООН высокопоставленный представитель гуманитарных организаций.

«Поскольку <военная операция> на Украине не прекращается, вызывая высокий уровень гуманитарных потребностей, финансовая поддержка должна быть стабильной. В 2024 году мы попросим всех доноров вновь активизироваться и помочь народу Украины», — сказала директор Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Эдем Восорну.

По ее словам, план реагирования ООН на 2024 год, который будет представлен УКГВ совместно с Агентством ООН по делам беженцев в Женеве в понедельник, 15 января, будет направлен на сбор $3,1 млрд для оказания помощи 8,5 млн украинцам.

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Ранее, 28 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оставил запрос на экстренную встречу с донорами Киева в январе, так как страна испытывает «крайне высокую неопределенность» в вопросе финансирования. Он отметил, что финансирование необходимо направить уже в январе, оно пойдет на основные нужды бюджета Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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