Более 327 км ЛЭП капитально отремонтировали в Подмосковье

Более 327 км кабельных и воздушных линий электропередачи отремонтировали в Московской области в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики в четверг, 11 января.

По информации интернет-издания «Подмосковье сегодня», больше всего линий электропередачи отремонтировали в Раменском (51 км), Одинцово (29 км), Пушкино (27 км) и Истре(25 км).

Также за год в области отремонтировали 315 зданий электроустановок, заменили оборудование на 257 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах, расчистили от деревьев более 246 га вдоль ЛЭП.

По сравнению с предыдущими объем проведенных работ вырос. Так, в 2020-м отремонтировали 285 км линий электропередачи, в 2021-м — 295 км, в 2022-м — 315 км.