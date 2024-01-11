Карта спецоперации на Украине 11 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 11 января можно в материале «Известий».

Как говорится в официальном сообщении Минобороны, за минувшие сутки поражены два украинских склада с боеприпасами, сбито 29 беспилотников.

Кроме того, как сообщили в МО РФ, на купянском направлении отражены четыре украинские контратаки в районе Синьковки, потери противника составили 85 человек, танк, две БМП.

На краснолиманском направлении потери ВСУ составили порядка 160 человек, на донецком и южнодонецком направлениях ВСУ в совокупности потеряли до 405 человек, два БТР, 18 автомобилей.

На запорожском направлении потери ВСУ за сутки составили до 30 человек, на херсонском также до 30.