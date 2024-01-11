Президенту Украины Владимиру Зеленскому не выгодно прекращение огня на территории страны, как так в этом случае его режим «будет сметен». Об этом 11 января «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее в этот день Зеленский во время визита в Эстонию выступил против прекращения боевых действий на Украине.

«Зеленский боится прекращения огня, потому что понимает, что после этого неминуемо будет сметен его режим, после тех поражений, которые начинает терпеть украинская армия, после их провалов, после того, как в стране расцвела буйным цветом жуткая коррупция. Надо будет за это отвечать, а пока идет военный конфликт, никто спрашивать не будет», — заявил Джабаров.

3 января экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленский запрещает генералам ВСУ отступать и переходить в оборону. Он отметил, что такое ведение боевых действий влечет за собой большое количество потерь. Помимо этого, по словам Джонсона, внутри руководства Украины увеличивается напряженность ввиду конфликта между Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.

1 января газета Financial Times написала о том, как Зеленский разозлился, когда узнал об интервью Залужного журналу The Economist, где он признал неприятную правду о ситуации на фронте. 1 ноября 2023 года Залужный в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, отметил он.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявили власти РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.