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Боррель назвал заявления властей Израиля о переселении жителей Газы опасными
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Боррель назвал заявления властей Израиля о переселении жителей Газы опасными

Боррель: заявления представителей Израиля о переселении людей из Газы опасны
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Omar Ashtawy
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Заявления представителей правительства Израиля о принудительном переселении жителей сектора Газа являются опасными и неприемлемыми. Об этом 11 января заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Заявления некоторых представителей правительства Израиля о том, что они делают жизнь мирных жителей Газы невозможной и в конечном итоге вынуждают их покинуть сектор Газа, вызывают тревогу, контрпродуктивны и опасны», — написал он в соцсети Х (бывш. Twitter).

В начале января министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич призвали «добровольно переселить» жителей Газы за пределы анклава. Они объяснили это способом урегулирования конфликта.

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Ранее, 29 декабря, сообщалось, что правительство Израиля планирует переселить на территорию Египта значительное число палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности.

7 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США не поддерживают насильственное переселение палестинцев за пределы сектора Газа. Он отметил, что «это не та политика, которой мы придерживаемся, мы это не рассматриваем».

Глава МИД РФ Сергей Лавров 3 ноября заявил, что любые планы по переселению жителей сектора Газа разрушат перспективы создания палестинского государства и обрекут палестинцев на вечное бесправное существование. Он отметил, что это не обеспечит ни мира, ни безопасности в регионе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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