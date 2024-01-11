Житель Кузбасса шесть лет жил с проглоченной вставной челюстью

Житель Кемеровской области шесть лет жил с проглоченной вставной челюстью в животе, пока врачи не извлекли ее. Об этом рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов в четверг, 11 января.

«Врачи КГКБ № 11 избавили пациента от инородного тела в ЖКТ, которое находилось там 6 лет!» — написал Беглов в своем Telegram-канале.

Как выяснилось, пожилой мужчина обратился в больницу с острой болью в животе. На рентгене врачи обнаружили вставные зубы. Тогда пациент рассказал, что несколько лет назад он проглотил вставную челюсть. Но, поскольку боли или каких-либо еще симптомов, вызывающих дискомфорт не было, он не стал обращаться за медицинской помощью к врачам. По его словам, инородный предмет все эти годы не доставлял никаких неудобств.

Операцию по извлечению инородного тела мужчина перенес нормально и уже находится дома, отметил глава регионального минздрава.

9 января сообщалось, что в больницу города Бузулук Оренбургской области доставили десятимесячную девочку, которая проглотила осколки елочной игрушки. Инцидент произошел в частном доме в селе Грачевка под Бузулуком. По словам 28-летней мамы пострадавшей девочки, дочь играла со своей сестрой в комнате. Женщина отлучилась в ванную комнату, а вернувшись, заметила осколки елочной игрушки на полу и во рту девочки.

Мама достала из ротовой полости ребенка два осколка диаметром примерно 5 мм, а затем вызвала ему рвоту и позвонила в скорую помощь. В больнице девочке был поставлен диагноз «инородное тело в желудочно-кишечном тракте — стекло».