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В ГД указали на риск потери США репутации из-за намерения изъять активы РФ

Депутат Нифантьев: Вашингтон рискует репутацией из-за намерения изъять активы РФ
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Администрация президента США Джо Байдена ставит на кон репутацию и финансовую устойчивость страны, чтобы продать своему обществу мнимую победу. Таким образом зампред комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев прокомментировал «Известиям» 11 января поддержку Белым домом закона о конфискации замороженных российских активов.

По его словам, эти действия формируются по трем основным причинам, одной из которых является возможный спад экономики США в текущем году.

«Девальвация доллара, резкое падение внутреннего спроса. Рост бюджетного дефицита и стоимости обслуживания долга в США сигнализируют о том, что прогноз падения американской экономики в 2024 году вполне реален. Добавим сюда проблемы семейства Байденов, связанные с обвинениями в коррупции и с сыном президента, и мы получим картину весьма неприятную для демократов в год президентских выборов», — сказал Нифантьев.

Второй причиной, по его словам, является устойчивость российской экономики перед западными санкциями и то, что западу всё труднее становится объяснять своему избирателю причины такой устойчивости. Кроме того, США пытаются показать свой выигрыш на фоне безусловного успеха Российской армии на фронте, добавил депутат.

«Все эти причины в совокупности требуют от администрации Байдена шагов, которые можно было бы продать своему обществу, как некую победу. К чему это приведет — понятно если не всем, то многим: Россия ответит зеркально, изъяв активы стран Запада на своей территории на сопоставимую сумму. При этом надо отметить, что основной держатель наших активов на западе вовсе не США, а Евросоюз. И ущерб, который возможен от этого решения, в первую очередь, если европейцы к нему присоединятся, затронет именно их», — резюмировал Нифантьев.

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Накануне агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит ей конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд, чтобы оплатить восстановление Украины. При этом за день до этого, 9 января, министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что Вашингтон еще не принял решение по поводу конфискации суверенных активов России для использования их в качестве финансовой помощи Киеву.

В конце декабря минувшего года министр финансов РФ Антон Силуанов указал, что в случае конфискации Западом российских замороженных активов РФ примет симметричные ответные меры. Он отметил, что в стране достаточно замороженных европейских активов на счетах С, в том числе обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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