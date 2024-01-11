В суде ООН стартовали слушания по иску ЮАР к Израилю из-за событий в Газе

Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Южно-Африканской Республики, цель которого — добиться признания действий Израиля в секторе Газа геноцидом. Об этом 11 января сообщает Reuters.

В ходе слушаний ЮАР потребовала немедленной остановки воздушной и наземной операции Израиля в палестинском анклаве, которая, по мнению Кейптауна, направлена на «уничтожение населения Газы».

«Израиль обладает намерением осуществить геноцид палестинцев в секторе Газа», — заявил суду адвокат Верховного суда ЮАР Тембека Нгкукаитоби.

По его словам, намерение «уничтожить Газу» вынашивалось в Израиле на самом высоком государственном уровне.

Израильская сторона, в свою очередь, отвергла обвинения ЮАР как необоснованные, заявив, что Кейптаун взял на себя роль «адвоката дьявола».

Согласно данным министерства здравоохранения палестинского анклава, количество погибших в результате атак Израиля жителей сектора Газа превышает 23 тыс. человек. Израильские официальные лица, в свою очередь, утверждают, что потери еврейского государства составляют 1,2 тыс. человек, сообщается в материале.

Reuters уточняет, что Международный суд ООН, заслушав 11 января аргументы ЮАР и ответ на них Израиля, который будет дан 12 января, до конца месяца, предположительно, примет решение о введении чрезвычайных мер. При этом само рассмотрение дела о геноциде может занять несколько лет.

Несмотря на то что решения Международного суда ООН окончательны и не подлежат обжалованию, суд не обладает возможностью обеспечить их исполнение.

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года определяет геноцид, как «действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую».

ЮАР обратилась в Международный суд ООН 30 декабря 2023 года с просьбой вынести постановление о нарушении Израилем своими действиями в секторе Газа обязательств по Конвенции о геноциде 1948 года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал заявления руководства ЮАР лживыми разглагольствованиями и пустой болтовней.

4 января 2024 года в Госдепе США заявили о своем отказе считать действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Позднее американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал обвинения в сторону Израиля беспочвенными и выразил мнение, что иск ЮАР «отвлекает внимание» мирового сообщества от урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.